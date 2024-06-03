ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail yetkilileriyle ateşkes görüşmesi yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının sona ermesi için ateşkes müzakereleri devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere İsrailli yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Blinken'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak bölgede tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze genelinde insani yardımın artırılması teklifi ele alındı. Blinken, İsrail'in anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu ve kabul etme yükümlülüğünün Hamas'ta olduğunu teyit etti. Bakan ateşkes teklifinin İsrail'in uzun vadeli güvenlik çıkarlarını ilerleteceğini ve bölgede daha fazla entegrasyon ihtimalini mümkün kılacağını vurguladı. Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'in Gallant ile masaya yatırdığı konuları İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile yaptığı telefon görüşmesinde de ele aldığını aktardı. - WASHINGTON