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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in uluslararası insancıl hukuka ve savaş hukukuna uygun hareket etmesi zorunludur

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka ve savaş hukukuna uygun hareket etmesi gerektiğini belirtti.

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken: " İsrail'in uluslararası insancıl hukuka ve savaş hukukuna uygun hareket etmesi zorunludur"

TEL AVİV - ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, " İsrail'in uluslararası insancıl hukuka ve savaş hukukuna uygun hareket etmesi zorunludur" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 3'üncü kez düzenlediği Orta Doğu turunun ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi. Blinken yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızla birlikte acil odak noktamız Gazze'den daha fazla rehinenin çıkarılması ve daha fazla yardımın sağlanması için aranın uzatılması yönünde çalışmak" ifadelerini kullanarak, "İsrail'in uluslararası insancıl hukuka ve savaş hukukuna uygun hareket etmesi zorunludur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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