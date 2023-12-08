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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile gerçekler arasında fark var

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile sahada görülen gerçekler arasında büyük bir fark olduğunu söyledi. Blinken, İsrail'in sivil kayıpları önlemek için en yüksek çabayı göstermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile sahada görülen gerçekler arasında büyük bir fark var olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için Washington'da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cameron ile görüşmesinde Ukrayna'daki durumun yanı sıra Gazze'de yaşananları görüştüklerini belirten Blinken, İsrail'in sivilleri korumak ve Gazze'ye insani yardım sağlamak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğine inandıklarını söyledi. İsrail'in sivil kayıpları önlemek için en yüksek çabayı göstermesi gerektiğini vurgulayan Blinken, rehinelerin serbest bırakılması için tüm seçeneklerin değerlendirildiği kaydetti.

Siviller için güvenli alanlar oluşturulmalı

İnsani aranın yeniden başlaması için baskı yaptıklarını ifade eden Blinken, İsrail'in şehirlerin tamamını boşaltmak yerine mahalleleri tahliye ederek çatışmalarda zarar görebilecek sivillerin çok daha bilinçli bir şekilde korunmasına odaklandığını kaydetti. İnsani aranın sona ermesinin üzerinden 1 hafta geçtiğini belirten Blinken, İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlatarak "Oradayken söylediğim gibi, sivilleri koruma niyeti ile sahada gördüğümüz gerçekler arasında büyük bir fark var" dedi. Blinken, siviller için güvenli alanların oluşturulmasının yanı sıra aynı zamanda nereye ve ne zaman gidebilecekleri konusunda iletişimin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Görüşmede ayrıca Batı Şeria'da istikrarsızlığı arttıracak sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Blinken, aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin durması konusunu da ele aldıklarını ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron da yaptığı açıklamada, "Gazze'deki siviller için gerekli olan yardımı sağlamakla kalmamalı, gerekirse deniz yollarının yanı sıra kara yollarını da kullanmalıyız" dedi. İsrail'in operasyonunun bitmesi sonrası yapılacakların önemli olduğuna dikkat çeken Cameron, Blinken ile görüşmesinde Filistin'in yeniden inşası ve iki tarafın geleceğini ele aldıklarını kaydetti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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