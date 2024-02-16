ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ile Hamas arasında rehine anlaşması mümkün

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında rehine anlaşmasının hala mümkün olduğunu, ancak çözülmesi gereken çok zor sorunların olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyarette bulunduğu Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Blinken ve Rama, görüşmenin ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Blinken, Ramazan ayının başlamasından önce İsrail ve Hamas arasında esir takası anlaşması sağlanmasına yönelik, "Rehineler konusunda bildiğiniz gibi ABD, Katar ve Mısır'ın İsrail'le birlikte çalışarak ortaya koyduğu bir teklifi Hamas'a sunduk. Yaklaşık 1 hafta önce Hamas'tan bir cevap aldık. Bu cevabın bir anlaşmaya varmak için çalışma ihtimali sunduğuna inanıyoruz. Şu anda Katar'dan, Mısır'dan ve İsrail'den mevkidaşlarımızla bunun üzerinde çalışma sürecindeyiz ve bir anlaşmaya varma hedefiyle bu konuda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun (rehine anlaşması) mümkün olduğuna inanıyorum" dedi. Blinken, "Çözülmesi gereken çok ama çok zor sorunlar var, ancak ilerlemek ve bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Başarının ne olduğunu biliyoruz. 105 rehinenin serbest bırakılmasıyla, askeri operasyonlara ara verilmesiyle ve umutsuzluğa kapılan insanlara giden insani yardımın önemli ölçüde genişletilmesiyle sonuçlanan ilk anlaşmayı sağladığımızda bunu elde etmiştik. Burada bir anlaşmaya varılabilirse, elbette listemizin başında yer alan rehineleri ailelerine kavuşturmak var, ama aynı zamanda (çatışmalara) uzun bir ara verilmesi de mümkün olacak ve bu da başka birçok fayda sağlayacak" şeklinde konuştu. - TİRAN