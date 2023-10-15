ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e Gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından başladığı Orta Doğu turu kapsamında bir kez daha İsrail'e gidecek. Blinken, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması ve tansiyonun düşmesi için görüşmeler yapacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından başladığı Orta Doğu turu kapsamında bir kez daha İsrail'e gidecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından Hamas'ın rehineleri serbest bırakması ve tansiyonun düşmesi için Orta Doğu turuna başlamıştı. İlk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Blinken, bir kez daha İsrail'e gidiyor. Yarın İsrail'de olması beklenen Blinken, yeniden Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Mısır'da bulunan Blinken, İsrail ile başladığı Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

Papa'dan insani koridor çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ise Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında Gazze'de yaşananlara değindi. Papa Francis, Gazze'de insani koridor açılması çağrısında bulundu. Hamas'ın rehineleri bırakması gerektiğini de sözlerine ekleyen Papa Francis, "Acı çeken gençleri, kadınlar ve yaşlıları düşünüyorum. Rehinelerin serbest bırakılması çağrımı yineliyorum. Gazze'de halka yardımın sağlanması için insani duruma saygı gösterin" ifadelerini kullandı. Filistin ve İsrail'deki gelişmeleri büyük üzüntü ile takip ettiğini söyleyen Papa Francis, "Daha fazla kan dökülmesin" dedi.

Almanya'dan seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, vatandaşlarının İsrail, Filistin ve Lübnan'a ziyaret gerçekleştirmemesi uyarısında bulunuldu. Bu ülkelerde bulunan Alman vatandaşlarının ise yetkililerle iletişime geçmeleri kaydedilen açıklamada, "Durum oldukça istikrarsız bir şekilde devam ediyor. Hükümetimizin kriz ekipleri gelişmeleri yakından takip ediyor" denildi. - KAHİRE