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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Başbakanı Starmer ile Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'ya destek ve Rusya'nın saldırılarına karşı koyma çabaları ele alındı. Ayrıca Gazze'deki insani yardım akışının artırılması ve savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması da konuşuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'de temaslarını sürdürüyor. Blinken, başkent Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İkili, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin ve Rusya'nın acımasız saldırılarına karşı koyma çabalarının devam ettirilmesinin önemini ele aldı. Ayrıca Gazze Şeridi'nde esirlerin evlerine dönmesini sağlayacak, Gazze'ye insani yardım akışını artıracak ve savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması ihtiyacını da ele aldı" denildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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