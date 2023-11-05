ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İki devletli çözüm tek uygulanabilir yol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail- Filistin konusunda uygulanabilir tek yolun iki devletli çözüm olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün Ürdün'de resmi temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. İsrail-Filistin konusuna değinen Blinken, " Amerika Birleşik Devletleri, uygulanabilir tek yolun, İsrailliler ve Filistinlilerin her birinin kendi devletlerinde, eşit güvenlik ve özgürlük, fırsat ve haysiyet ölçülerine sahip olarak yaşama meşru haklarını kullandıkları iki devletli bir çözüm olduğuna inanmaya devam etmektedir" dedi.