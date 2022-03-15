ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ve Hırvatistan'ın NATO'ya sağladığı desteğe ilişkin Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İkilinin görüşmede, Ukrayna'da yaşananlara ve Hırvatistan'ın NATO'ya sağladığı desteğe değindiğini aktaran Bakanlık, "Blinken, Plenkoviç ile görüştü. Bakan Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı karşısında ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği yineledi. Blinken, Başbakan Plenkoviç ve hükümetinin güvenlik yardımı sağlamak ve mültecileri kabul etmek de dahil olmak üzere Ukrayna'ya verdiği güçlü destek ve Hırvatistan'ın NATO'daki aktif rolü için derin teşekkürlerini ifade etti. Bakan Blinken ve Başbakan Plenkoviç, 10 Mart'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki drone kazasını da görüştüler. Blinken, Hırvatistan'ın Bosna-Hersek de dahil olmak üzere tüm Batı Balkanlar'ın Avrupa geleceğini güvence altına almadaki kritik rolüne dikkat çekti. Blinken ayrıca, üst düzey kurumlar arası ekipleri ortak öncelikleri ilerletmek için ortak çabaları gözden geçirmek üzere 17 Mart ABD-Hırvatistan Stratejik Diyalogunu da memnuniyetle karşıladı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika