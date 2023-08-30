ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Guatemala Devlet Başkanı seçiminin galibi Arevalo'yu tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Guatemala'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunu büyük farkla önde bitiren sol görüşlü Bernardo Arevalo'yu tebrik ederek, Guatemala'da devam eden demokrasi karşıtı eylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Guatemala'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunu büyük farkla önde bitiren sol görüşlü Bernardo Arevalo'yu tebrik ederek "Guatemala demokrasisini baltalamak isteyenlerin devam eden demokrasi karşıtı eylemlerinden" dolayı duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Bakan Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Arevalo'yu tebrik ederek "ABD adına Bernardo Arevalo'yu 28 Ağustos'ta onaylanan oylama sonuçlarına göre Guatemala'nın yeni devlet başkanı seçilmesinden dolayı bir kez daha kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Blinken ayrıca Guatemala halkını da "seslerini duyurdukları ve özverileriyle bu seçimleri mümkün kıldıkları" için kutladığını belirtti.

Öte yandan, seçilmiş Devlet Başkanı'nın siyasi partisinin faaliyetlerinin askıya alınmasını "demokrasi karşıtı bir eylem" olarak tanımlayan Blinken, "Guatemala'nın demokrasisini baltalamak isteyenlerin devam eden demokrasi karşıtı eylemlerinden" dolayı endişe duymaya devam ettiklerini kaydetti.

Blinken, ABD'nin, uluslararası toplumdaki ortakları ve Guatemala halkı ile "bu tür kabul edilemez eylemlere" karşı durduğunu vurguladı.

Arevalo'nun partisinin faaliyetleri askıya alınmıştı

Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından galibiyeti onaylanan Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken, partisi Tohum Hareketinin (Seed Movement) faaliyetlerinin seçim kurulu tarafından askıya alındığı kaydedilmişti.

Söz konusu kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kararı "hukuken geçersiz" olarak niteleyen ve partisinin karara itiraz edeceğini belirten Arevalo, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." demişti.

Arevalo'nun zaferi ile parti milletvekillerinin ilk tur seçimlerinde parlamentoda kazandıkları sandalyelerin, partinin faaliyetlerinin askıya alınmasından nasıl etkileneceği henüz netlik kazanmadı.

Partinin karara itiraz etmesi halinde dava, Yüksek Seçim Mahkemesine taşınacak.