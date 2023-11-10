ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin tarafından yönetilmesini taahhüt ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan'da düzenlenen Hindistan-ABD Bakanlar Diyaloğu oturumu arasında gazetecilere verdiği röportajda, devam eden savaşın sona ermesiyle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin tarafından yönetilmesini taahhüt ettiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan'da düzenlenen Hindistan-ABD Bakanlar Diyaloğu oturumu arasında gazetecilere verdiği röportajda, devam eden savaşın sona ermesiyle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin tarafından yönetilmesini taahhüt ettiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan-ABD Bakanlar Diyaloğu oturumuna katıldı. Oturum arasında gazetecilere röportaj veren Blinken, Gazze Şeridi'ndeki siviller için daha fazla yardımın yapılması gerektiğini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda çok fazla Filistinli öldürüldü ve çok fazla kişi acı çekti. Onlara zarar gelmesini önlemek ve onlara gelen yardımı en üst düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Blinken, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere enerji sağlamak için de yeterli tedarikin ulaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Devam eden savaşın ardından ABD'nin 2 devletli çözüm için çalışacağını kaydeden Blinken, Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin liderliğinde birleşik bir şekilde yönetilmesini taahhüt ettiklerini söyledi. Blinken, "Bunlar bizim öne sürdüğümüz, diğer ülkelerin de paylaştığı düşünceler ve bence bu düşünceler yapmamız gereken şeyin temelini oluşturuyor" şeklinde konuştu. - YENİ DELHİ