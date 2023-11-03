ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlileri korumak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'deki görüşmelerini ardından yaptığı basın toplantısında, "Filistinlileri korumak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 28'inci gününde devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı şiddetlenirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e 3'üncü ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Blinken, görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Washington'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara insani "duraklama" isteğini ilettiğini doğrulayan Blinken, görüşmelerde daha fazla yardıma izin vermek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için bu duraklamanın en iyi şekilde nasıl kullanılabileceği konusunun masaya yatırıldığını belirtti. İsrail'in kendisini savunma hakkının olduğunu ancak bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu vurgulayan Blinken, "Filistinli sivilleri korumak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

İsrail'deki görüşmelerinde atılması gereken adımların ele alındığını ve bu adımlara ilişkin tavsiyede bulunduğunu belirten Blinken, "Yalnızca en iyi arkadaşların sunabileceği bir tavsiye" ifadelerini kullandı. İsrailli liderlerden Batı Şeria'daki çatışmaları durdurmak için harekete geçecekleri taahhüdünü aldığını kaydeden Blinken, "Dostlarımızın bu taahhüdü yerine getirmesini sağlamak için yakından takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, savaşın amacının iki devletli çözümü içeren daha parlak bir gelecek inşa etmek olduğunu vurgulayarak, iki devletli vizyonun insanlara umut verecek bir şeyler vadedebileceğini, bölge genelinde bunu destekleyen geniş ve güçlü bir koalisyonun bulunduğunu ifade etti. - WASHINGTON