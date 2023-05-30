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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti. Görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki iş birliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Politika Haberler

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