ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu akşam İstanbul'a gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu akşam Türkiye'ye gelecek. Blinken'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek. Blinken, yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Blinken'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.