- ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "BM ve Türkiye sayesinde Rusya'nın Ukrayna limanları üzerindeki hakimiyeti azaldı" "Hemen hemen her ülke, Rusya'nın saldırganlık savaşının bedelini ödemeye devam ediyor" "ABD, stratejik silah kontrolü için harekete geçmeye hazır" ABD Dışişleri Bakanı Antony...

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "BM ve Türkiye sayesinde Rusya'nın Ukrayna limanları üzerindeki hakimiyeti azaldı"

"Hemen hemen her ülke, Rusya'nın saldırganlık savaşının bedelini ödemeye devam ediyor"

"ABD, stratejik silah kontrolü için harekete geçmeye hazır"

YENİ DELHİ - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "BM ve Türkiye sayesinde Rusya'nın Ukrayna limanları üzerindeki hakimiyeti azaldı" ifadelerini kullanarak, "Hemen hemen her ülke, Rusya'nın saldırganlık savaşının bedelini ödemeye devam ediyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Rusya'nın işgaline karşı mücadele eden Ukrayna'ya olan desteğini yineleyen Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bir yıl sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verilen kapsamlı ve kalıcı bir barışı destekleme kararı için tek bir G20 üyesinin bile bu karara karşı çıkarak Rusya ile birlikte olmadığını söyledi. Blinken, Rus saldırganlığının insan hakları ve insani sonuçlarından üzüntü duyulduğunu belirterek, "Her G20 üyesi ve hemen hemen her ülke, Rusya'nın saldırganlık savaşının bedelini ödemeye devam ediyor. Bu savaş, Başkan Putin isterse yarın sona erdirebilir" dedi.

"BM ve Türkiye sayesinde Rusya'nın Ukrayna limanları üzerindeki hakimiyeti azaldı"

ABD'nin ve diğer ülkelerin savaşı engellemek için çok çalıştığını söyleyen Blinken, savaşın beraberinde getirdiği gıda güvenliği krizine de dikkat çekti. Blinken, "Büyük ölçüde BM Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye sayesinde Karadeniz Tahıl İnisiyatifi, Rusya'nın Ukrayna limanları üzerindeki hakimiyetini gevşetti ve 22 milyon tondan fazla tahıl ve diğer gıdanın Ukrayna'dan alınmasına izin verdi. Bu, her yerde gıda fiyatını düşürdü" dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin 18 Mart'ta dolacağını söyleyen Blinken, "Rusya bunu yenileme taahhüdünde bulunmayı reddetti. Ülkelerin bugünkü toplantıda verdikleri mesaj açıktır, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni genişletin, güçlendirin ve bunu gecikmeden yapın" ifadelerini kullandı.

"ABD, stratejik silah kontrolü için harekete geçmeye hazır"

Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile konuştuğunu söyleyen Blinken, "Rusya'yı sorumsuz kararını geri almaya ve Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu'nun nükleer cephaneliklerine doğrulanabilir sınırlar getiren Yeni START Anlaşması'nı uygulamaya geri dönmeye çağırdım" dedi.

Blinken, "Karşılıklı uyum her iki ülkenin de çıkarınadır. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki insanların nükleer güçler olarak bizden bekledikleri de budur. Dışişleri bakanına, ABD'nin her zaman stratejik silah kontrolüne girmeye ve bu konuda harekete geçmeye hazır olacağını söyledim" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Blinken, "ABD, savaşı diplomasi yoluyla sona erdirmek için Ukrayna'yı desteklemeye hazır" dedi.

"Çin'i Rusya'yı desteklerse sonuçları olacağı konusunda uyardık"

Rusya'ya ölümcül yardım göndermesi durumunda Çin'e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Blinken, "Çin'i bu tür eylemlerinin sonuçları olacağı konusunda uyardık" dedi.

Blinken, "Başkan Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi'ye Rus saldırganlığının en başında çok net bir şekilde belirttiği gibi eğer Çin, Rusya'nın saldırganlığına ölümcül destek vermek ya da Rusya'ya yardım etmek için yaptırımları sistematik olarak savuşturmak gibi müdahalelerde bulunursa bu ülkelerimiz için ciddi bir sorun olacaktır" ifadelerini kullandı.

Blinken, "Çin Kıdemli Dış Politika Yetkilisi Wang Yi'yi yaklaşık bir hafta önce gördüğümde, Çin'in Rusya'ya ölümcül askeri yardım sağlamayı düşündüğüne dair gerçek endişemizi dile getirdim. Henüz bunu yaptığını görmedik, ancak konuşmayı dikkate aldığını gördük. Çin'e bu tür eylemlerde bulunmanın sonuçları olacağını açıkça belirttim" dedi.

"Zorluklar, Rusya'nın BM ilkelerini ihlal etmesinden kaynaklanıyor"

Geçen hafta BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın işgalini kınamaya yönelik yapılan oylama hakkında konuşan Blinken, "Biz ve dünyanın dört bir yanındaki düzinelerce ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı tarafından çiğnenen BM Sözleşmesi'nin temel ilkeleri için aynı fikirde olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Çok taraflı sisteme yönelik gerçek zorluklar, sistemin temelinde yatan ilkeleri ihlal eden Rusya'dan geliyor" dedi.