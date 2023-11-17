ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Batı Şeria'daki şiddeti durdurmak için çağrıda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin durdurulması için çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski İsrail Savunma Bakanı ve ülkede "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nin üyesi Benny Gantz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin durdurulması için çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın, Gantz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Gazze'ye insani yardım ihtiyaçlarının bir an önce ulaştırılmasının öneminin vurgulandığı aktarılan açıklamada, ABD vatandaşları dahil rehinelerin salıverilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, yerleşimcilerin aşırılıkçı şiddetinin artan seviyeleriyle mücadele etmek de dahil Batı Şeria'da gerilimin azaltılması için kesin adımlar atılmasının önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Blinken'ın görüşmede ABD'nin iki devletli çözüme bağlılığını bir kez daha dile getirdiği kaydedildi.

Blinken, Mısırlı mevkidaşı ile de Gazze'yi görüştü

Blinken, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'deki durumu, sivillerin korunmasının önemini ve Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiğimizi görüştük." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'ye insani yardım akışını sağladığı için Mısır'a teşekkür ettiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.