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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'daki terör saldırısını kınadığını belirtti. Blinken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırıyı kınadığını kaydederek, yaralananlara acil şifalar diledi. Terörün her türlüsünü reddettiklerini ifade eden Bakan Blinken, 'NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız.' ifadesini kullandı.