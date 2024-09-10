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Blinken'dan İran'a Yeni Yaptırım Uyarısı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile düzenlediği basın toplantısında Rusya ile iş birliği yapan İran'a mesaj göndererek, "Tahran'ın eylemlerinin önemli ekonomik sonuçları olacağından emin olmak için birlikte çalışıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile düzenlediği basın toplantısında Rusya ile iş birliği yapan İran'a mesaj göndererek, " Tahran'ın eylemlerinin önemli ekonomik sonuçları olacağından emin olmak için birlikte çalışıyoruz. ABD bugün ilerleyen saatlerde İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak. Müttefik ve ortaklarımızın da İran'a yönelik yeni tedbirlerini açıklamalarını bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blinken, bu hafta İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceklerini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'da şehirleri, insanları, özellikle de enerji altyapısını hedef alan saldırılarını artırdığını belirten Blinken, "Putin'in bu saldırganlığı sürdürebilmesinin nedenlerinden biri de Çin Halk Cumhuriyeti'nin sağladığı destektir. Ülkelerimiz, Rus savaş makinesini besleyen bu uygulamalarda bulunan Çin kuruluşlarını sorumlu tutma konusunda hemfikirdir" dedi.

" Tahran, Rusya'da bir dron fabrikası kurdu"

Görüşmede, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabalar ile Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuş özgürlüğü konularını da ele aldıklarını belirten Blinken, "Her ikimiz için de barış ve istikrarın sürdürülmesi, statükonun korunması esastır. Bu sadece bizim için değil, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için de elzemdir. Ayrıca, ortak çıkarlarımızı etkileyen ve dünyanın her yerinde insanları etkileyen küresel sorunlarda Çin ile iş birliği yapmanın yollarını aramaya devam etmenin önemi konusunda da hemfikiriz" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) birçok kararını ihlal ettiğini vurgulayan Blinken, "Gerçek silahlar elde etmek için İran ve Kuzey Kore'nin yardımına giderek daha fazla güveniyor. Tahran uzun zamandır ölümcül insansız hava araçları tedarik ediyor. Rusya'da bir dron fabrikası kurdu. Rusya askerlerine bunları nasıl kullanacakları konusunda eğitim verdi. ABD bir süredir İran'ın Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya balistik füzeler sağlaması gibi ek bir tehdit konusunda uyarıda bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

"Rus askeri İran'da Fath-360 yakın menzilli balistik füze sistemini kullanmak üzere eğitildi"

İran'ı bu adımı atmasının bir tırmanma anlamına geleceği konusunda hem kamuoyu önünde hem de özel olarak uyardıklarını aktaran Blinken, "Düzinelerce Rus askeri personeli İran'da, azami menzili 75 mil olan Fath-360 yakın menzilli balistik füze sistemini kullanmak üzere eğitildi. Rusya şimdi bu balistik füzelerin sevkiyatını aldı ve muhtemelen birkaç hafta içinde Ukrayna'da Ukraynalılara karşı kullanacak. Tahran'ın eylemlerinin önemli ekonomik sonuçları olacağından emin olmak için birlikte çalışıyoruz. ABD bugün ilerleyen saatlerde İran Air'e yönelik ek tedbirler de dahil olmak üzere İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak. Müttefik ve ortaklarımızın da İran'a yönelik yeni tedbirlerini açıklamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin defalarca Avrupa ile ilişkilerini yeniden kurmak ve yaptırımların hafifletilmesini istediklerini açıkladıklarını belirten Blinken, "Bu gibi istikrarsızlaştırıcı eylemler tam tersini sağlayacaktır" dedi.

"Gazze Şeridi'ndeki saldırıları mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye kararlıyız"

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüşmesinde ayrıca Orta Doğu'daki krizin daha da tırmanmasını önlemeye yönelik devam eden çabalardan bahsettiklerini kaydeden Blinken, "Ülkelerimiz birkaç ay önce İran'dan gelen benzeri görülmemiş bir saldırı karşısında İsrail'in kendisini savunmasına yardımcı oldu. Gelecekte de İsrail'in kendisini savunmasına yardımcı olmak için birlikte hareket etmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki saldırıları mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Blinken, "Bunu yapmanın en hızlı yolu ateşkes anlaşmasını bitiş çizgisine getirmektir. Esirleri evlerine getirmenin en iyi yolu bu. Gazze'de çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara büyük bir yardım akışı sağlamanın en iyi yolu da bu. Ancak ihtiyacı olanlara insani yardım ulaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam etmek için ateşkesi bekleyemeyeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Şu anda Gazze'de korkunç bir çocuk felci salgınını önlemek için aşılar ve çocuk felci kampanyası ile neler yaptığımızı görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin yeni "Önce NATO" savunma stratejisini memnuniyetle karşılıyoruz"

Blinken görüşmede NATO'yu nasıl güçlendirebilecekleri konusunda da fikir alışverişi yaptıklarını söyleyerek, "İngiltere'nin yeni 'Önce NATO' savunma stratejisini ve başbakanın İngiltere'nin savunma harcamalarını yüzde 2,5'e çıkarma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle hepimizin karşı karşıya olduğu ciddi tehditler ışığında diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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