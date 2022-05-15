ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, &quot;Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz... - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, " Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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