ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, " Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi - BERLİN
İhlas Haber Ajansı / Politika