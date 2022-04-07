ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek... - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna'nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlılık var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, " Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna'nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlılık var" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

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