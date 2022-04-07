ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, " Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna'nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlılık var" dedi. - BRÜKSEL

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