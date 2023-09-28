ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gitar Çalıp Şarkı Söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlıkta düzenlenen bir etkinlikte gitar çalıp şarkı söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen "Küresel Müzik Diplomasisi Girişimi" programına katıldı. Bakan Blinken açılış etkinliğinde blues sanatçısı Muddy Waters'ın "Hoochie Coochie Man" parçasını gitar eşliğinde seslendirdi. Gitar çaldığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Blinken, "Müzik ve diplomasiyi birleştirme fırsatını veren bu geceyi kaçıramazdım. Bakanlığın yeni Küresel Müzik Diplomasisi Girişimi'ni başlatmak büyük bir zevkti" ifadelerini kullandı.

Küresel Müzik Diplomasisi ile müziğin barış ve demokrasiyi teşvik etmek için "diplomatik bir araç" olarak kullanılması amaçlanıyor. - WASHINGTON