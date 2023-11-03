ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'te 14 yaşındaki çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Münbiç ilçesinde işgalinde tuttuğu bölgelerdeki çocukları ailelerinden kopararak silahlı kadrosuna katmaya devam ediyor. BM'nin raporuna göre, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı belirtilmiştir.

ABD destekli terör örgütü PKK/ Ypg, Halep ilinde işgalinde tuttuğu Münbiç ilçesinde 14 yaşındaki çocuğu kaçırarak zorla silahlı kadrosuna kattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/ Ypg, saflarında savaştırmak için Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki çocukları ailelerinden koparmaya devam ediyor.

PKK/ Ypg, Suriye'nin Münbiç ilçesinde 14 yaşındaki H.Ş'yi kaçırarak, silahlı eğitim için sözde eğitim kampına götürdü.

Terör örgütü, alıkoyduğu çocukların aileleriyle iletişim kurmasına izin vermiyor.

PKK/ Ypg'nin çocukları zorla silah altına alma uygulamasını uluslararası kuruluşlar da belgeliyor.

2022'de 1200 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

BM, Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ile PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında Haziran 2019'da "(örgüt kadrosundaki) çocukların serbest bırakılması ve silahlı çatışmalarda kullanılmaması" konulu metin imzalanmasına ve uluslararası kurallara rağmen terör örgütü, söz konusu faaliyetlerini sürdürüyor.