ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık askeri yardım paketi

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Kiev'e düzenlediği sürpriz ziyarette Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi sağlanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Biden'ın Kiev sokaklarında olduğu anlarda siren sesleri yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Mariyinsky Sarayı'nda bir araya gelen Biden, Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi sağlanacağını duyurdu. Yeni yardım paketinin 500 milyon dolar değerinde olduğunu açıklayan Biden, "Bir yıl sonra, Kiev ayakta. ve Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta" dedi. Biden, yardım paketinin içinde çok sayda HIMARS çok namlulu roketatar sistemi bulunduğunu da sözlerine ekledi. ABD Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiği zaman, Kiev'e 6 kez geldiğini de ifade eden Biden, "Geri döneceğimi biliyordum" dedi. - KİEV