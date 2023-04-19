ABD'den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık askeri yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna için 325 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi hazırladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yeni bir açıklama yaptı. ABD'nin, Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü bir kez daha kaydeden Blinken, yeni bir askeri yardım paketinin içeriğini duyurdu. ABD'nin, Ukrayna'ya savaşın başlangıcından bu yana 36. askeri yardım paketini teslim etmeye hazırlandığını belirten Blinken, "Bu güvenlik paketi daha fazla HIMARS, topçu mermisi, anti-zırh sistemi, hafif silah, araçlar için lojistik desteği ve savaşta Ukraynalı savaşçıları daha da güçlendirecek temel desteği içeriyor. Rusya, bu savaşı bugün sona erdirebilir. Fakat ABD ve müttefikleri, Rusya bunu yapana kadar Ukrayna'nın arkasında durmaya devam edecek" dedi. - WASHINGTON