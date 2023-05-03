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ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık ek askeri yardım

Politika Haberleri

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya 300 milyon değerinde ek askeri yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya 300 milyon değerinde ek askeri yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD'nin Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini savunması için Ukrayna'ya askeri yardımları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kendilerini Rusya'nın saldırı savaşına karşı savunan Ukraynalı ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerin kullanılarak, ABD'nin Ukrayna'ya 300 milyon değerinde ek askeri yardım sağlayacağı duyuruldu.

Söz konusu yardım paketi, ABD Savunma Bakanlığı envanterinden savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya sağlanan 37'nci yardım paketi oldu.

Yarım paketinde, HIMARS çoklu roketatar sistemleri için mühimmat, obüs, topçu ve tank mühimmatı, tanksavar silahlar, roketler, hafif silahlar ve mühimmat, ağır teçhizatı taşımak için kamyonlar ve römorklar ile gerekli yedek parçaları içeriyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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