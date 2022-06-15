ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı - Haberler

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ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinde Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlayacağı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinde Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlayacağı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımları devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü ifade ederek, "Bu sabah Başkan Zelenskiy ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden acımasız savaşını görüştüm. ABD'nin, Rusya'nın saldırganlığı karşısında demokrasisini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunan Ukrayna'ya olan desteğini yineledim" dedi.

"ABD'NİN 1 MİLYAR DOLARLIK GÜVENLİK YARDIMI SAĞLAYACAĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİM"

Biden, "Başkan Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna'ya ek topçu ve kıyı savunma silahlarının yanı sıra Ukraynalıların Donbass'taki savunma operasyonlarını desteklemek için ihtiyaç duyduğu topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlayacağı konusunda bilgilendirdim" dedi.

Biden, Zelenskiy ile ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ek uluslararası desteğin artırılmasına yönelik çabalarını da ele aldıklarını belirtti.

UKRAYNA'YA 225 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM

Ukraynalılara yardım etmek için 225 milyon dolarlık ek insani yardım yapacaklarını aktaran Biden, söz konusu yardımın içinde güvenli içme suyu, kritik tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri, yiyecek, barınak ve ailelerin temel ihtiyaçlarını satın almaları için nakit para olacağını açıkladı.

Ukrayna halkının cesaretinin, dayanıklılığının ve kararlılığının dünyaya ilham vermeye devam ettiğini vurgulayan Biden, ABD ve müttefiklerinin özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına olan desteklerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

(İHA)

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