ABD'den Türkiye ve Suriye'ye depremler nedeniyle 100 milyon dolar ek yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yönelik yardımlarının 50 milyon doları Acil Mülteci ve Göç Yardım Fonu'ndan (ERMA), 50 milyon doları Dışişleri Bakanlığı ve USAID aracılığıyla olmak üzere ek insani...

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yönelik yardımlarının 50 milyon doları Acil Mülteci ve Göç Yardım Fonu'ndan (ERMA), 50 milyon doları Dışişleri Bakanlığı ve USAID aracılığıyla olmak üzere ek insani yardım açıkladı. ABD ayrıca, BM yardımlarının Suriye'ye ulaşması için Babüsselam Sınır Kapısı'nı yeniden erişimi kolaylaştırdığı için Türkiye hükümetine minnettar olduklarını ifade etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'ye yönelik yeni yardımlar açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye yönelik 50 milyon doları Acil Mülteci ve Göç Yardım Fonu'ndan (ERMA) ve 50 milyon doları Dışişleri Bakanlığı ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla olmak üzere yeni insani yardımlar yapılacağı ifade edildi. ABD'nin daha önce USAID aracılığıyla açıkladığı 85 milyon dolarlık yardım açıklamasının ardından ABD'nin deprem felaketi sonrası açıkladığı insani yardım miktarı 185 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada, deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Türkiye ve Suriye'deki ortak kuruluşlarla yakın koordinasyon içinde acilen federal kurumların ve ortakların seferber edildiği belirtildi.

ABD'den gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, "ABD askeri helikopterleri, İncirlik Hava Üssü'nden hava ikmal operasyonları yürütüyor ve kurtarma personelini en çok ihtiyaç duyulan yerlere taşıyor. Ek olarak, ABD Donanması, Türk hükümeti tarafından belirlenen ihtiyaçları desteklemek için gerekli lojistik, tıbbi ve hava ikmal desteği sağlamak için donanma gemilerini Doğu Akdeniz'e yeniden konumlandırdı. ABD askeri uçakları ayrıca depremden etkilenen nüfusa dağıtılmak üzere Adana'nın İncirlik Havaalanı'ndan yaklaşık 18 metrik ton kritik yardım malzemesi taşıdı" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'deki sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün, yardım ve kurtarma çabalarını desteklemek için şimdiden 66 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğu aktarılarak, ABD'li yetkililerin Türk mevkidaşları ile yakın temas halinde olduğu vurgulandı.

"Türkiye hükümetine minnettarız"

ABD'nin Suriye'nin depremden etkilenen tüm bölgelerine insani yardım erişimini genişletmeye kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu bağlamda, yardımın kuzeybatı Suriye'ye ulaşabilmesi için BM yardımlarının Babüsselam Sınır Kapısı'nı yeniden erişimini kolaylaştırdığı için Türkiye hükümetine minnettarız. BM'nin BM için ek geçiş noktalarını sürdürülebilir bir şekilde açık tutma çabalarını destekliyoruz" ifadeleri kullanılarak, ABD yaptırımlarının Suriye'ye insani yardım sağlanmasını engellemeyeceği vurgulandı.

"ABD, Türkiye'ye yardım etmek için küresel çabaya katılmaktan gurur duyuyor"

Türkiye'nin geçmişte pek çok arama-kurtarma ekipleri gönderdiğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD de değerli ve uzun süreli bir dost, ortak ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye yardım etmek için küresel çabaya katılmaktan gurur duyuyor. ABD, hem Türkiye'de hem de Suriye'de depremlerden etkilenenlere gerekli yardımı sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecektir. ABD, Türkiye ve Suriye halkını desteklemeye devam edecek. Bu büyük ihtiyaç döneminde uluslararası ortaklarımızdan gelen desteği memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz" denildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün İncirlik Hava Üssü'nde Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek, deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. - WASHINGTON