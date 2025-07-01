ABD'den Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasıyla İlgili Olumlu Açıklama

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının bir bölümünü kaldırmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına katkı sağlayacağını belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD tarafından, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olmasının olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabı X'ten ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları ile ilgili açıklama yaptı. Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının bir bölümünü daha kaldırmasını değerlendirdi. Keçeli, "ABD yönetiminin, Suriye hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir. Türkiye, Suriye'nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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