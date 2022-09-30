ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'nın topraklarının ilhak edilmesi nedeniyle Rusya'da binden fazla kişi ve firmanın yaptırım kapsamına alındığını duyurdu.

ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki yasadışı ilhakının ardından Rusya'ya ciddi yaptırımlar getirildiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların Rus yetkililerini, ailelerini ve ilhaka yardım ettiği iddia edilen düzinelerce kuruluşu hedef aldığını söyledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin ailelerinin de bulunduğu yaptırımlar çerçevesinde, binden fazla kişi ve firmanın yaptırım kapsamına alındığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Putin'in hileli bir şekilde Ukrayna'nın bölgelerini ilhak etmesine seyirci kalmayacağız. Hükümet ve Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ekonomisini daha da zayıflatmak ve savaşını sürdürmesini engellemek için kapsamlı adımlar atıyor" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın "sahte referandumlarını" ve Ukrayna topraklarının ilhak etmeye çalışılması çerçevesinde Rusya'ya uygulanan yaptırımların, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksindeki 14 kişiye, ülkenin merkez bankasının 2 liderine, üst düzey yetkililerin aile üyelerine ve Rusya'nın yasama meclisinin 278 üyesine uygulandığını söyledi. Yaptırım uygulanan başlıca isimler arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanı olan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, eski Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun ailelerinin yer aldığı belirtildi.

"ABD, her zaman Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı duyacaktır" ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı yeni ABD yaptırımlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın egemen Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimini 'sahtekarlık' olarak nitelendirerek girişimini kınadı. Biden, "Bu eylemlerin hiçbir meşruiyeti yoktur. ABD, her zaman Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı duyacaktır" dedi.

Biden, yeni yaptırımların Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik yasadışı girişimlere siyasi veya ekonomik destek sağlayan kişi ve kuruluşlara maliyet getireceğini söyleyerek, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini Rusya'nın yasadışı ilhak girişimlerini reddetmeye ve gerektiği kadar Ukrayna halkının yanında olmaya çağırıyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarını değiştirmeye yönelik hileli girişimini kesin olarak reddediyor" dedi. Blinken, ABD'nin G7 Liderleri tarafından desteklenen açık bir uyarı yayınladığını söyleyerek, "Rusya'nın Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik yasadışı girişimlerine siyasi veya ekonomik destek sağlayan her birey, kuruluş veya ülkeden hesap soracağız" dedi.

(Aylin Albayrak - İHA)