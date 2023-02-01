ABD'den Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasını sağlayan 22 kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın küresel yaptırımlardan kaçmasını sağlayan birçok ülkeden 22 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşında Rusya'ya ihtiyaç duyduğu yetenekleri sağladığı gerekçesiyle birçok ülkeden kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eylemin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırma hedefinin bir parçası olduğu belirtilerek, bu doğrultuda Rusya'nın silah elde etmesine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiklerine uygulanan yaptırımlardan kurtulmasına yardımcı olduğunu söylediği küresel bir ağa bağlı 22 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı duyuruldu.

Hazine Bakanlığı, yaptırım listesine eklenen kişi ve kuruluşların ABD'deki varlıklarının doldurulduğunu aktardı. Söz konusu ağın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yüksek teknolojili cihazlar tedarik etmek de dahil olmak üzere Rus savunma yetenekleriyle bağlantılı projelerde yer aldığı belirtildi. Hazine Bakanlığı, yaptırımların Rusya'ya "yüksek teknolojili cihazlar" tedarik eden ağın lideri Rus silah tüccarı Igor Zimenkov'un yanı sıra oğlu ve ağın birkaç üyesini hedef alındığını aktararak, Zimenkov ve ortaklarının, Rus siber güvenliği ve Rusya'ya helikopter satışları için çok sayıda anlaşmaya dahil oldukları belirtti.

Hazine Bakanlığı, Zimenkov'un ABD yaptırımları altındaki Belarus merkezli bir savunma kuruluşunun Latin Amerika'da satış çabalarını kolaylaştırarak, Belarus askeri-sanayi kompleksini desteklediğini de söyledi. Yaptırımla hedef alınan ağın üyeleri arasında, ABD yaptırımlı bir kuruluşa helikopter satmakla suçlanan Singapur merkezli Asia Trading & Construction PTE Limited ve yöneticisi ile bir Afrika hükümetine silah sistemleri tedarik etmeye çalışmakla suçlanan GBD Limited yer aldı.

Yaptırım listesine ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Bulgaristan ve İsrail merkezli çok sayıda şirket ve kişi de eklendi.

Hazine Müsteşarı Yardımcısı Wally Adeyemo yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ABD yaptırımlarını atlatmak için yaptıkları çaresiz girişimler, yaptırımların Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini zor ve maliyetli bir hale getirdiğini gösteriyor. Bu eylem, Rusya'nın savunma sektörüne ve destekçilerine karşı yaptırım uygulamalarını sıkılaştırmak için Hazine ve ortaklar koalisyonumuzun attığı ve atmaya devam ettiği adımlardan biridir" dedi. - WASHINGTON