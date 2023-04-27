ABD'den Rusya Federal Güvenlik Servisi ve İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'na yaptırım

ABD, ABD vatandaşlarını yurtdışında haksız yere gözaltına aldıkları gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi ve İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nı yaptırım listesine aldı.

ABD, yurtdışında gözaltına alınan ABD vatandaşları için harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin haksız yere gözaltına alınan Amerikalıları eve getirmekten daha büyük bir taahhüdü yoktur. Eylemlerimiz, dünyanın dört bir yanında ABD vatandaşlarını haksız yere alıkoyanlara yönelik açık ve doğrudan bir uyarıdır" denildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yurtdışında en az bir ABD vatandaşının haksız yere tutuklanmasına karıştığı için yaptırım listesine alındığı bildirilen açıklamada, "FSB, Rusya'da haksız yere gözaltına alınan ABD vatandaşlarının tutuklanması, soruşturulması ve gözaltına alınması süreçlerine defalarca dahil oldu" denildi.

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın (IRGC-IO) yurtdışında en az bir ABD vatandaşının haksız yere tutuklanmasına karıştığı için yaptırım listesine alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu yaptırıma eşzamanlı olarak, ABD Hazine Bakanlığı'nın da IRGC-IO'da görevli dört üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığı ifade edildi.

Rusya ve İran'ın ABD vatandaşlarını haksız yere alıkoymasının kabul edilmez olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD, haksız yere gözaltına alınan veya rehin tutulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak ve onları sevdikleriyle yeniden bir araya getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyecektir. Bugünkü eylemler bu amaca hizmet eden araçlardan biridir ve halkımızı eve getirmek için elimizdeki tüm yetkileri kullanmaya devam edeceğiz" denildi.

ABD yönetimi, Rusya'da haksız yere gözaltına alınan en az iki ABD vatandaşı, İran'da ise 1'i ABD'de daimi oturum izni olan toplan 3 ABD vatandaşının olduğunu tespit etti. - WASHINGTON