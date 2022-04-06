ABD'den Putin ve Lavrov'un çocuklarına yaptırım

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un çocukları da dahil olmak üzere Rusya Güvenlik Konseyi üyelerine yaptırım uygularken, Rus Sberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu.

ABD, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD, G7 ve Avrupa Birliği ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejimine Bucha da dahil olmak üzere Ukrayna'daki zulümleri nedeniyle yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Bu vahşetlerle ilgili bilgileri belgeleyip paylaşacağız ve sorumluların hesap vermesi için tüm uygun mekanizmaları kullanacağız. Bu çabanın bir parçası olarak ABD, Rusya'da yeni yatırımları yasaklamak için Rusya'nın en büyük bankası ile en kritik devlet kuruluşlarından birkaçına, Rus hükümet yetkilileri ile onların aile üyelerine ve şirketlerine en ağır mali yaptırımları uygulamak için yıkıcı ekonomik önlemleri duyuruyor" denildi.

Rusya'nın GSYİH'sinin bu yıl yüzde 15'e kadar daralacağı tahmin ediliyor

Uzmanların söz konusu yaptırımlar sonucu Rusya'nın GSYİH'sinin bu yıl yüzde 15'e kadar daralacağını ve son on beş yıllık ekonomik kazanımları sileceğini tahmin ettiği belirtilen açıklamada, "Enflasyon zaten yüzde 15'in üzerine çıkıyor ve daha da hızlanacağı tahmin ediliyor. 600'den fazla özel sektör şirketi şimdiden Rusya pazarını terk etti. Rusya'daki tedarik zincirleri ciddi şekilde kesintiye uğradı" denildi.

Sberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıkları donduruldu

Rusya'nın en büyük finans kurumu Sberbank ve Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıklarının dondurulduğu ifade edilen açıklamada, "Bu eylem, Sberbank'ın ve Alfa Bank'ın ABD finans sistemindeki varlıklarını donduracak ve ABD'li kişilerin onlarla iş yapmasını yasaklayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Sberbank'ın Rus bankacılık sektöründeki yer alan varlıkların yaklaşık üçte birine sahip olduğu aktarılan açıklamada, Alfa Bank'ın ise Rusya'nın en büyük dördüncü özel finans kurumu olduğu belirtildi. Yeni yaptırımlar dahilinde Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.

Putin ve Lavrov'un çocukları yaptırım listesinde

Açıklamada, Rus oligarklar ve ailelerinin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Mariya Putina ve Katerina Tikhonova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, mevcut Başbakan Mikhail Mişustin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyelerinin yaptırım listesine alındığı ifade edilerek, "Bu kişiler kendilerini Rus halkı pahasına zenginleştirdiler. Bazıları Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşını desteklemek için gerekli desteği sağlamaktan sorumlu" denildi.

ABD Hazine Bakanlığından Rus fonlarına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığının, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladığı aktarılan açıklamada, "ABD Hazinesi, Rusya'nın ABD yargı yetkisine tabi fonlarla borç ödemesi yapmasını yasakladı. Yaptırımlar, Rusya'nın fonları ABD'nin yetki alanı dışında kullanması koşuluyla, şu anda Rus devlet borcunun ödenmesini engellemez. Bununla birlikte, Rusya şimdi borç ödemeleri yapmak için mevcut fonlarını boşaltmak veya temerrüde düşmek arasında seçim yapması gerekecek" denildi.

Öte yanan ABD'nin şu ana kadar 140'tan fazla oligark ile aile üyelerine ve 400'den fazla Rus hükümet yetkilisine yaptırım uyguladığı belirtildi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika