ABD'den İran rejimiyle bağlantısı olan uluslararası ağlara yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın ABD yaptırımlarından kaçınmasını engelleyen 39 kuruluşa ve İran'ın insansız hava araçlarının (İHA) tedarikiyle bağlantısı olan 5 kuruluş ve 1 kişiye yaptırım uyguladı.

ABD, İran'a yeni yaptırımlar uygulamayı sürdürüyor. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın ABD yaptırımlarından kaçınmasını amaçlayan uluslararası bir ağa yaptırım uygulandığı duyuruldu. Bakanlık, Hong Kong, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) faaliyet gösteren bir paravan şirketler ağından 39 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı. Bakanlık, bu kuruluşların daha önce yaptırım uygulanan İran petrokimya ürünlerinin satışını sağlayan şirketlerin yurt dışında kurulan paravan şirketler aracılığıyla ticarete devam etmelerini sağladığını kaydetti.

ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, yaptırım uygulanan İranlı şirketlerin ticarete devam etmelerine yardım eden karmaşık yaptırımlardan kaçınma ağı geliştirerek yabancı alıcıların ve onlarca paravan şirketin iş birliğine başvuruyor. Bugünkü eylem, ABD'nin yaptırım uygulama taahhüdünü ve İran'ın para aklamak için kullandığı yabancı mali ağlarını bozma kararlılığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlardan kaçınma ağı olarak nitelendirerek yaptırım uyguladığı 39 kuruluş arasında Albahr Alaahmar Energy FZE, Albahr Alaahmar Offshore Refined Oil Product Trading L.L.C, Alliance Energy (Pvt.) Limited, Al Kashaf Petroleum and Petrochemical Trading L.L.C, Alrabeea Chemicals Trading L.L.C, Alshivan Line Trading FZE, Bavi General Trading (L.L.C.), Bordo Plastic Materials Trading L.L.C, Dayan Global Trade Dış Ticaret İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Dragon Trading Limited, Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C, Famin FZE, Foraben Trading Limited, Global Visiness PTE. LTD., Goldenix Co., Limited, Greenland Oil & Gas Trading FZE, Herstel Trading Limited, HK Sihai Yingtong Industry Co. Limited, Hongkong Canway Co. Limited, Hongkong Well International Trading Limited, Horryzin International Trade Co. Limited, Jin Xin Nuo Limited, Kambiz Nabizadeh ve Partners Exchange, Longford Trading L.L.C, Lowell Limited, Marafi International Trading Co. Limited, Mehr Petrochemical Company, Melikal for Medical & Medicine Trading Co. Limited, Multi Well Trading Co. Limited, Naab Kimya Dış Ticaret Limited Şirketi, Nashville HK Limited, Ningbo More Interest I/E Co. Limited, Nord Trading L.L.C, Qi Group Limited, Salita Trade Limited, Shams Alrabeea Chemicals Trading L.L.C, Sparrow Trading FZE, Unite Resources Co. Limited ve Univest Limited'in yer aldığı aktarıldı.

İHA tedariki sağlayan 5 kurum ve 1 kişiye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) üretimi ve transferinde yer alan kişi ve kuruluşların da yaptırımlarla hedef alındığı kaydedildi. Hazine Bakanlığı, İHA tedarik çalışmalarını desteklediği gerekçesiyle Çin merkezli 5 şirket ve bir kişiden oluşan ağa yaptırım uyguladığını duyurdu. Çin merkezli ağın İHA uygulamaları için kullanılabilecek bileşenler de dahil olmak üzere binlerce havacılık bileşeninin İran Aircraft Manufacturing Industry Company'ye (HESA) satışından ve sevkiyatından sorumlu olduğu belirtildi. Bakanlık, yaptırım eylemiyle beraber bahsi geçen kişi ve kuruluşların ABD'de bulunan mülklerine de el konulacağı bilgisini verdi.

ABD Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Bakan Brian E. Nelson ise yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanması için ölümcül İHA'lar sağlayan küresel boyuttaki İran tedarik ağlarını hedef almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar arasında Çin merkezli Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co. LTD (Koto Machinery), Hong Kong merkezli paravan şirket Raven International Trade Limited'i (Raven), Çin merkezli Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co. LTD (Guilin Alpha), Çin merkezli S&C Trade PTY Co., LTD (S&C Trade) ve Çinli çalışan Yun Xia Yuan ve Çin merkezli Shenzhen Caspro Technology Co. LTD'nin (Caspro) yer aldığı bildirildi. - WASHINGTON