ABD'den, İran'daki protestoları bastıran İranlı 14 yetkili ve 3 kuruluşa yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'da devam eden barışçıl protestoları bastıran ve hapishane suistimalleriyle bağlantısı olan İranlı 14 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'da devam eden barışçıl protestoları bastıran ve hapishane suistimalleriyle bağlantısı olan İranlı 14 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'da polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülke çapında gerçekleşen protestoları şiddetle engellemeye çalışan yetkililerin ve kurumların belirlendiğini ve yaptırımlara tabi tutulacaklarını söyledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki insan hakları ihlalleri ve suistimalleri için adaleti ve hesap verebilirliği teşvik etmeye kararlıdır. İnsan haklarını ve temel özgürlüklerini savunmak için barışçıl bir şekilde protesto eden İran halkını desteklemenin yollarını bulmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Sistan ve Belucistan eyalet Valisi Khiabani yaptırım listesinde

Bakanlık, İran'daki protestolarda baskı ve suistimallerle bağlantılı olan kişi ve kuruluşların belirlenmesinde kararlı olduğunu belirterek, "Bugün, İran hükümetinin tüm düzeylerinden hesap sormak için tüm uygun araçları kullanma taahhüdümüzü gösteriyoruz. Devlet dairelerinde sahip oldukları makamları kullanan 14 kişi ve 3 kuruma yaptırım uyguladığımızı duyuruyoruz" açıklamasında bulundu. Bakanlık, özellikle ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu belirttiği 6 yetkili ismin belirlendiğini söyledi. İran hapishane sistemi içinde lider pozisyonda olduğu ifade edilen 6 yetkili arasında Hedayet Farzadi, Seyyed Heshmatullah Hayat al-Ghaib, Heidar Pasandideh, Murad Fathi, Morteza Piri ve Mohammad Hossein Khosravi'nin yer aldığı belirtildi. Bakanlık İran'daki güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara karşı şiddetli tepkisini denetlemedeki rolü nedeniyle Sistan ve Belucistan eyalet Valisi Hossein Modarres Khiabani'yi de suçladığını belirtti.

Öte yandan bakanlık, İran'daki protestolara acımasız tepkileri nedeniyle İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda komutan olarak görev yapan 3 kişiyi de suçladı. Devrim Muhafızları Birliği komutanları arasında, Mohammad Kazemi, Abbas Nilforushan ve Ahmad Shafahi'nin yer aldığı bildirildi. Bakanlık bu isimlerin, barışçıl protestocuların bastırılmasından ve protestocuların tutuklanmasından doğrudan sorumlu olduklarını söyledi.

"Bilgisayar korsanları, protestocuların iletişimini kesintiye uğrattı"

Dışişleri Bakanlığı, İran halkına karşı sansür, gözetleme ve kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunan kuruluşların da belirlendiğini ifade ederek, "Siber güvenlik ve bilgisayar korsanlarının eğitimi konusunda uzmanlaşmış bir eğitim enstitüsü olan Ravin Akademisi, İran İstihbarat Bakanlığı'na (MOIS) personel eğitimi ve işe alım konusunda yardımcı oldu. Ravin Akademisi'nde eğitilen bilgisayar korsanları, İran rejimini protesto edenlerin iletişimini doğrudan kesintiye uğrattı" dedi. Bakanlık, Ravin Academisi'nin kurucu ortağı olan Seyed Mojtaba Mostafaviand ve Farzin Karimi'nin de yaptırımlara tabi tutulduğunu belirtirken ayrıca, Samane GostarSahab Pardaz Private Limited Şirketini de, İran halkını gözetlediği ve yabancı sosyal medya platformlarına erişimi sınırlamaya çalıştığı için yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

ABD'nin, İran halkının yanında olduğu vurgulandı

Yapılan açıklamada, İsfahan eyaletindeki İranlı komutan ve polis şefi Mohammed Reza Mirheydary'nin ağır insan hakları ihlallerine karışmasından dolayı yaptırım listesinde olduğu belirtildi. Birçok insan hakları ihlalinin meydana geldiği Buşehr Hapishanesi ve hapishane müdürü Muhammed Rıza Ostad'ın da yaptırıma tabii tutulduğu aktarıldı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı ABD hükümetinin, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün 40'ıncı gününde yas tutan İran halkının ve Amini'nin ailesinin yanında olduğunu söyledi. - WASHINGTON