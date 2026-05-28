Haberler

ABD: "(İran yaptırımlarının kaldırılması) Hürmüz Boğazı açılana kadar hiçbir şey masaya yatırılmayacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve uranyumun teslim edilmesi sağlanana kadar yaptırımların kaldırılması dahil hiçbir konunun masaya yatırılmayacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile müzakere sürecinde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, "Biz Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görene kadar ve İranlılar da zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyi ve nükleer silaha sahip olamayacaklarını kabul edene kadar hiçbir şey masaya yatırılmayacak" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında İran ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bessent, taraflar arasında sık görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği bir kabine toplantısında bu başlıktaki kırmızı çizgilerini açık bir şekilde belli ettiğini söyledi. Bessent, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarını bertaraf etmesi gerektiğini ve Tahran yönetiminin nükleer silah edinme çabalarını sürdüremeyeceğini söyledi. Bessent, "Hürmüz Boğazı'nda deniz geçişleri serbest olmalıdır. Deniz, eskiden olduğu gibi özgür ve açık olmalıdır" dedi.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "Kendisi kötü bir anlaşma yapmayacaktır. Amerikan halkı için harika bir anlaşma yapacaktır" dedi.

"Hürmüz Boğazı açılana kadar hiçbir şey masaya yatırılmayacak"

Hazine Bakanı, müzakere sürecinde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının masaya yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin bir soruya cevabında, "Bu çok yönlü bir anlaşma, biz Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görene kadar ve İranlılar da zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyi ve nükleer silaha sahip olamayacaklarını kabul edene kadar hiçbir şey masaya yatırılmayacak" dedi.

Bessent, Trump'ın daha önce hiçbir ABD hükümetinin başaramadığı bir şeyi başardığını savunarak, "İranlıları nükleer programlarına ilişkin görüşmeye ve hatta belki de nükleer programları olmayacağı yönünde taahhütte bulunmaya ikna ettik. Bu daha önce hiç yaşanmamıştı" dedi.

ABD'li bakan, İran'a yönelik saldırılar sonrasında ülkede bir rejim değişikliği yaşanmadığını ancak yine de yönetimin değiştiğini söyledi. Bessent, "İran'da rejim değişikliği olmadı ama rejimi değiştirdik" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil

Trump'tan önce İran açıkladı! Savaşı tamamen bitirecek iddiaya yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri onun için sıraya girdi
Osimhen'den vatandaşına büyük jest

Yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı

Köyü savaş alanına çevirdiler: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

Bayramda kabusu yaşadılar! Birçok şehrimizden benzer görüntüler
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

O şehrimiz yeni stadına kavuşuyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti