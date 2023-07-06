ABD Demokrat Milletvekilleri, İdlib'deki SİHA saldırısıyla ilgili soruşturma talep etti

ABD'de bir grup Demokrat milletvekili, İdlib'deki SİHA saldırısında öldürülen kişiyle ilgili ABD Savunma Bakanlığının yürüttüğü soruşturma hakkında bilgi talep etti. Milletvekilleri, CENTCOM'un tweetinin hala durmasını ve soruşturmanın gecikmesini eleştirdi.

NEW ABD'de bir grup Demokrat milletvekili, ABD tarafından 3 Mayıs'ta İdlib'in kuzeybatısındaki Korkinya köyünde düzenlenen SİHA saldırısında "El-Kaide elebaşı olduğu" iddiasıyla öldürülen kişiyle ilgili ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yürüttüğü soruşturma hakkında bilgi talep etti.

CNN'in haberine göre, Demokrat Senatörler Elizabeth Warren ve Chris van Hollen ile Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Milletvekili Sara Jacobs, konuya ilişkin ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben bir mektup gönderdi.

Milletvekilleri, ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısında terör örgütü El-Kaide elebaşı olduğunu belirterek öldürdüğü kişiyle ilgili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) devam eden bir soruşturması olduğuna dikkati çekti.

Soruşturmaya ilişkin mümkün olduğunca çok bilginin kamuyla paylaşılmasını talep eden milletvekilleri, CENTCOM'un bu konuyu araştırmak için neden haftalarca beklediğinin belli olmadığını kaydetti.

Milletvekilleri ayrıca devam eden bir soruşturma olmasına rağmen CENTCOM'un üst düzey bir El-Kaide liderini hedef aldığını duyuran tweetinin resmi hesapta hala durmasının nedenini sorguladı.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın öldürülen kişinin kimliğini doğrulamadan bu tweetin atılması kararına direkt dahil olmasından özellikle rahatsız olduklarını ifade eden milletvekilleri, gerçekten kimin öldürüldüğünün doğrulanmaması ve soruşturma açılmasında gecikilmesinin, Pentagon'un güvenilirliğini baltaladığını vurguladı.

Pentagon'un "saldırıda hedef alınan veya öldürülen bir kişinin statüsünü ve kimliğini doğrulama süreci" hakkında daha fazla bilgi isteyen milletvekilleri, ayrıca, sivillerin öldürülmesi halinde ailelerine ne gibi taahhütler verildiğine ilişkin sorular yöneltti.

Misto'nun ağabeyi ABD'nin iddialarını yalanlamıştı

İdlib'in kuzeybatısındaki Korkinya köyünde 3 Mayıs'ta düzenlenen SİHA saldırısında 60 yaşındaki Lütfü Misto'nun öldüğü belirtilmişti.

AA muhabirine konuşan Lütfü Misto'nun 72 yaşındaki ağabeyi Muhammed Misto, ölen kardeşinin herhangi bir silahlı grupla ilişkisinin olmadığını söylemişti.

Misto, "Kardeşim, evi köyün dışında, kendi halinde birisiydi. Kardeşimin el-Kaide veya el-Nusra ile hiçbir bağı yok. Amerika'nın iddiası yalan. Kardeşimin bir tavuk çiftliği ve birkaç hayvanı var, onlarla uğraşıyordu. Dağda onları otlatıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşini savunan Misto, "Uçak direkt ona saldırdı. (ABD'nin) İddialarını kanıtlayacak herhangi bir şey yok." vurgusunu yapmıştı.