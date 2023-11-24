ABD'deki Harvard Law Review, Filistinli öğrencinin Gazze makalesini yayımlamama kararı aldı

ABD'deki Harvard Law Review dergisi, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi doktora öğrencisi Rabea Eghbariah'ın Gazze'deki durumu ele alan makalesini yayımlamama kararı aldı. Dergi bünyesindeki bazı editörler, bu kararın akademik özgürlüğü tehdit ettiğini ve Filistinlilerin sesinin bastırılmasını sürdürdüğünü belirtti.

ABD'deki "The Harvard Law Review" adlı derginin, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora öğrencisi Filistinli Rabea Eghbariah'tan talep ettiği, 7 Ekim saldırıları sonrası Gazze'deki durumu ele alan makaleyi yayımlamama kararı aldığı bildirildi.

The Intercept'in haberinde, "Harvard Law Review" dergisinin, 7 Ekim saldırıları sonrası Harvard Hukuk Fakültesinde doktora öğrencisi olan Eghbariah'tan konuyla ilgili makale istediği bildirildi.

Haberde, Eghbariah'ın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "soykırıma ilişkin yasalar çerçevesinde" değerlendirilmesi gerektiğini tartıştığı yaklaşık 2 bin kelimelik bir makale taslağını, kasım ayının başında teslim ettiği ifade edildi.

Derginin, makaleyi standart prosedürlerden geçirdiği; ilgili editörlerin onayladığı aktarılan haberde, "acil bir editör toplantısında" oy birliğiyle "Devam eden Nekbe" başlıklı makalenin yayımlanmamasına karar verildiği kaydedildi.

Haberde, derginin internet sitesindeki yazılı açıklamaya da yer verildi.

Açıklamada, dergide bir yazının yayımlanmasının "titiz bir süreç" olduğuna işaret edilerek "Geçen hafta tüm kurul toplandı ve iki editörün talep ettiği bir blog yazısını paylaşıp paylaşmamayı görüştü. Büyük çoğunluk, (yazının) yayımlanmamasına yönelik oy verdi." ifadeleri yer aldı.

Haberde, dergi bünyesindeki bazı editörlerin, "Bu benzeri görülmemiş karar, akademik özgürlüğü tehdit ediyor ve Filistinlilerin sesinin bastırılmasını sürdürüyor. Bunu kabul etmiyoruz." değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Eghbariah'ın da editörlerin kararına ilişkin, "Bu, ayrımcılık. (Konunun) Etrafında dolaşmayalım. Bu, bildiğiniz sansürcülük. Bu, tehlikeli ve endişe verici." yanıtını verdiği belirtildi.

Harvard Üniversitesi öğrencilerinin yönettiği The Harvard Law Review dergisinin üyeleri, yıllık düzenlenen makale yarışmasıyla ikinci ve üçüncü sınıf hukuk öğrencileri arasından seçiliyor.