ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıçları İçin Mesleki Etik Kuralları Tartışması

ABD'de Yüksek Mahkemenin mesleki etik kuralları olması gerektiği konusu ve halkın mahkemeye olan güveniyle ilgili tartışmalar gündemde yer almaya devam ediyor. Demokrat milletvekilleri tarafından gündeme getirilen Yüksek Mahkeme yargıçları için mesleki etik kuralların olması gerektiğini savunan 'Yüksek Mahkeme Etiği, Reddi Hakim ve Şeffaflık' yasa tasarısı ele alındı. Cumhuriyetçi milletvekillerinin oturuma katılmaması dikkati çekti.

NEW ABD'de Yüksek Mahkemenin mesleki etik kuralları olması gerektiği konusu ve halkın mahkemeye olan güveniyle ilgili tartışmalar gündemde yer almaya devam ediyor.

ABD Senatosu Yargı Komitesinin ilgili alt komitesince Yüksek Mahkeme ile ilgili etik endişelerin masaya yatırıldığı "tarafsız bir yargının tesisi" konulu oturum düzenlendi.

Oturumda, Demokrat milletvekilleri tarafından gündeme getirilen Yüksek Mahkeme yargıçları için mesleki etik kuralların olması gerektiğini savunan "Yüksek Mahkeme Etiği, Reddi Hakim ve Şeffaflık" yasa tasarısı ele alındı.

Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse, Yüksek Mahkemenin "etik sorunuyla" ilgili harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, Amerikalıların yaklaşık yüzde 60'ının Yüksek Mahkemenin işini yapma şeklini onaylamadığını gösteren bir araştırmaya işaret etti.

Whitehouse, "Yüksek Mahkeme, halkın güvenini yeniden tesis etmek için bir şey yapmayacaksa bu Kongrede bizim üzerimize düşüyor." ifadesini kullandı.

Bedava lüks tatilleri ve "cömert hediyeleri" kabul ettiği iddialarıyla gündeme gelen Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın, bir yıldan fazla süredir 6 Ocak Kongre baskını olayları ve 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarıyla ilgili davalardan çekilmeyi reddettiğini öne süren Whitehouse, Thomas'ın 6 Ocak Komitesi'nin Beyaz Saray'ın ilgili belgelerine erişimini durdurmaktan yana oy kullandığını söyledi.

Whitehouse, bu belgelerde, Thomas'ın eşinin 2020 seçimleriyle ilgili Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne attığı mesajların olabileceğini öne sürdü.

Senatör, yargıya olan güvenin tesisi için reddihakim ve çıkar çatışması düzenlemelerinin önemine işaret etti.

Cumhuriyetçiler oturuma katılmadı

Senatör Dick Durbin de Yüksek Mahkemedeki "etik meselesinin" çözümü için Başyargıç John Roberts'ı harekete geçmeye çağırdı.

Güçler ayrılığı, Kongrenin rolü ve yargı düzenlemeleriyle ilgili hukuki argümanların masaya yatırıldığı oturuma, Cumhuriyetçi milletvekillerinin katılmaması dikkati çekti.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, "Demokrat solcuların" Yargıç Thomas'ın itibarını yok etmeye ve muhafazakarların ağırlıkta olduğu mahkemenin meşruiyetinin ortadan kaldırmaya çalıştıklarını iddia ediyor.