ABD'de Vali'nin silah taşıma yasağı kararı durduruldu

ABD'nin New Mexico eyaletinde mahkeme, Vali Michelle Jujan Grisham'ın 'silah taşıma hakkını geçici olarak askıya alma' emrini durdurma kararı aldı. Mahkeme, yasağın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

ABD'nin New Mexico eyaletinde mahkeme, Vali Michelle Jujan Grisham'ın "silah taşıma hakkını geçici olarak askıya alma" emrini durdurma kararı aldı.

New Mexico Sul Mahkemesi Hakimi David Urias, Ulusal Silah Hakları üyelerinin, söz konusu yasağın ABD Anayasası'na aykırı olduğu yönünde açtıkları davadaki itirazları haklı buldu.

Urias, buna göre, ekimde görülecek duruşmaya kadar Vali Grisham'ın silah taşıma hakkını geçici olarak askıya alma emrinin durdurulmasına karar verdi.

Yaşanan "korkunç ölümler" nedeniyle silah taşıma hakkını askıya alma kararından ötürü Grisham'ı suçlamayacağını vurgulayan Urias, kendi görevinin ise ABD Anayasası uyarınca tanınan hakla ilgili bir konuda karar vermek olduğunu kaydetti.

Vali, silah taşıma yasağını savundu

Grisham, dün yaptığı yazılı açıklamada, statükoya teslim olmayacağını belirterek "Her gün silah şiddetinde sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını görüyorum ve başka ailelerin de bu trajedilere maruz kalmasına yönelik mücadelemden vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Grisham, Bernalillo kentinde polis sayısını arttıracağı ve sağlık yetkililerine uyuşturucu bağımlılığı ve evsizlerle ilgili kapasite artırımına gidilmesi talimatını vereceğini vurguladı.

Öte yandan, söz konusu karara yönelik tepkiler artarken Bernalillo Bölge Şerifi John Allen de düzenlediği basın toplantısında valinin kararını uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Valis Grisham, 11 yaşındaki çocuğun beyzbol maçında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetmesi üzerine, eyaletteki silahlı olaylara işaret ederek 8 Eylül'de, Albuquerque şehri ve civarında, kamuda açıktan veya gizli silah taşınmasını 30 gün boyunca yasakladığını duyurmuştu.

Grisham, New Mexicoluların silah şiddeti korkusu nedeniyle sokağa çıkamadığını savunarak, "Silahlı şiddet Amerika'da bir salgın ve ben bunun eyaletimin herhangi bir yerinde salgın olmasına izin vermekten bıktım. Yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.

Silaha bağlı ölümlerin New Mexico'da 2009'dan 2018'e kadar yüzde 43 arttığına dikkati çeken Grisham, 30 günlük geçici silah taşıma yasağına uymayanların 5 bin dolar para cezasıyla karşılaşacağını kaydetmişti.