ABD'de Vali Grisham'ın silah taşıma yasağına tepki

ABD'nin New Mexico eyaletinde Vali Michelle Jujan Grisham'ın acil bir emirle silah taşıma hakkını geçici olarak askıya almasına silah hakları savunucuları tepki gösterdi. Ulusal Silah Hakları üyeleri, yasağın Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak dava açtı. Vali Grisham'ın görevinden azledilmesi çağrısı da yapıldı.

NEW ABD'de New Mexico Valisi Michelle Jujan Grisham'ın acil bir emirle eyalette ateşli silah taşıma hakkını geçici olarak askıya almasına, ülkedeki silah hakları savunucuları tepki gösterdi.

Ulusal Silah Hakları üyeleri, yasağın ABD Anayasası'na aykırı olduğunu savunarak dava açtı.

Dava dilekçesinde, silah taşıma yasağının Anayasa'da tanınan hakların ihlali olduğu öne sürülerek, Grisham'ın getirdiği yasağın iptal edilmesi talep edildi.

Eyalet meclisinden milletvekilleri John Block ve Stefanı Lord da Vali Grisham'ın görevinden azledilmesi çağrısında bulundu.

Block ve Lord'un yaptığı ortak açıklamada, "Bu, gönülsüz bir nüfusa radikal, ilerici bir gündem dayatmaya yönelik iğrenç bir girişimdir. Vali Grisham, suçu özünde ele almak yerine, yasalara saygılı silah sahiplerinin haklarını kısıtlıyor." ifadesi kullanıldı.

New Mexico Valisi Grisham, 11 yaşındaki bir çocuğun beyzbol maçında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetmesi üzerine, eyaletteki silahlı olaylara işaret ederek 8 Eylül'de, Albuquerque şehri ve civarında, kamuda açıktan veya gizli silah taşınmasını 30 gün için yasakladığını duyurmuştu.

Grisham, New Mexicoluların silah şiddeti korkusu nedeniyle sokağa çıkamadığını savunarak, "Silahlı şiddet Amerika'da bir salgın ve ben bunun eyaletimin herhangi bir yerinde salgın olmasına izin vermekten bıktım. Yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.

Silaha bağlı ölümlerin New Mexico'da 2009'dan 2018'e kadar yüzde 43 arttığına dikkat çeken Grisham, 30 günlük geçici silah taşıma yasağına uymayanların 5 bin dolar para cezası ile karşılaşacağını kaydetmişti.