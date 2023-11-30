ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos, meslektaşı Jamal Bowman'ın ihraç edilmesini istedi

ABD'de New Yorklu Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos, meslektaşı Jamal Bowman'ın Kongre'yle ilişkisinin kesilmesi çağrısında bulundu. Santos, Bowman'ın daha önce işlediği suç dolayısıyla ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

NEW ABD'de ihracı talep edilen ve dava süreci devam eden New Yorklu Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos, meslektaşı Jamal Bowman'ın da kendisiyle birlikte Kongre'yle ilişkisinin kesilmesi çağrısında bulundu.

Başkent Washington'daki Kongre binası önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyetçi Santos, New Yorklu Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Bowman'ın da daha önce işlediği bir suç dolayısıyla ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

23 federal suçla karşı karşıya olan Santos, hakkında soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi Etik Komitesini hedef aldığı açıklamasında, Komitenin nihai raporu hakkında "iftira niteliğinde" ve "abartılarla dolu" gibi ifadeler kullandı.

Bowman'ın Kongre binasında işlediği suçunu kabul ettiğini belirten Santos, Demokrat rakibinin ihraç edilmesi çağrısında bulunan bir önergeyi Temsilciler Meclisine sunacağını vurguladı.

Sontos, "Eğer Temsilciler Meclisi beni ihraç etmek isterse, bu, kurumun birçok üyesinin mahvolması anlamına gelecektir. Çünkü bu, gelecekte onların peşini bırakmayacak." diye konuştu.

Gazetecilere, atılacağından emin olduğunu dile getiren Santos, yine de istifa etmeyi düşünmediğini vurguladı.

Bowman geçen ay, Temsilciler Meclisi ofis binasındaki önemli bir oylama öncesinde gereksiz yere yangın alarmını çalıştırmış, suçunu kabul eden New Yorklu Temsilci para cezasına çarptırılmıştı.

Temsilciler Meclisince soruşturuluyordu

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, daha sonra yalan beyanda bulunma, dolandırıcılık, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmiş, NYU yetkilileri ise üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu. Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde, "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökenli olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Son olarak Santos'un ofisinde kısa süre çalıştığını söyleyen Derek Myers, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, kendisine yöneltilen dolandırıcılık, kara para aklama, seçim kampanyası sırasında yalan ve yanlış beyanlarda bulunma, kamu fonlarının çalınması suçlamalarıyla ilgili tüm suçlamaları reddetmiş, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

New York'ta mayısta gözaltına alınan Santos, 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Santos, hakkındaki iddialar nedeniyle mart ayından beri Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturuluyor.