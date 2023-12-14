ABD'de Temsilciler Meclisi de Savunma Bütçesini Onayladı

ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de 886 milyar dolarlık 2024 savunma bütçesini onayladı. Bütçede orduda görevli personele son 20 yılın en yüksek maaş artışı ön görülürken, ayrıca ABD dışındaki şüpheli yabancıların gözetlenme faaliyetlerinin uzatılmasına ilişkin madde de yer aldı.

ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de 886 milyar dolarlık 2024 savunma bütçesini onay verdi. Orduda görevli personele son 20 yılın en yüksek maaş artışı ön gören bütçede, ABD dışındaki şüpheli yabancıların mahkeme kararı olmaksızın gözetlenme faaliyetlerin uzatılmasına ilişkin madde de yer aldı.

ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de 886 milyar dolarlık 2024 savunma bütçesini onayladı. Temsilciler Meclisi'nde Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı için yapılan oylamada, 118'e karşı 310 oyla kabul edildi. Oylamada, 73 Cumhuriyetçi ve 45 Demokrat üye hayır oyu kullandı. Kongre'nin onayının ardından Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinin Başkan Joe Biden'ın imzasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ordu personeline son 20 yılın en yüksek maaş artışı

Geçtiğimiz seneye kıyasla 28 milyar dolar artış yapılan bütçede, Orduda görevli personele son 20 yılın en yüksek maaş artışı ön görüldü.

Tartışmalı gözetleme faaliyetlerinin uzatılmasına ilişkin madde de yer aldı

Bütçede, ABD dışındaki şüpheli yabancıların mahkeme kararı olmaksızın gözetlenmesine izin veren tartışmalı maddenin Nisan 2024'e kadar uzatılması da yer aldı. Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası'nın süresi uzatılan 702'inci maddesi, ABD hükümetinin, ABD merkezli iletişim hizmetlerini kullanan denizaşırı ülkelerdeki ABD'li olmayan kişilerin iletişim kayıtlarını toplayarak istihbarat elde etmesine olanak sağlıyor.

Uçak ve gemi programları için milyarlarca dolar ayırılan bütçede, Çin'e karşı İndo-Pasifik bölgesindeki faaliyetler için 14,7 milyar dolar, Ukrayna'ya yardım için de 800 milyon dolar ayrılması öngörüldü. - WASHINGTON