ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanlığı için Steve Scalise aday gösterildi

ABD'de Kongredeki Cumhuriyetçi üyeler, Kevin McCharty'den boşalan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için Steve Scalise'in adaylığına karar verdi. Scalise, Cumhuriyetçilerin kendi aralarında yaptığı toplantıda, Cumhuriyetçi Ohio Temsilcisi Jim Jordan'dan daha fazla oy alarak Temsilciler Meclisi Başkanı adayı oldu.

NEW ABD'de Kongredeki Cumhuriyetçi üyeler, Kevin McCharty'den boşalan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için Steve Scalise'in adaylığına karar verdi.

Kongrede Louisina'yı temsil eden Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Scalise, Cumhuriyetçilerin kendi aralarında yaptığı toplantıda, Cumhuriyetçi Ohio Temsilcisi Jim Jordan'dan daha fazla oy alarak Temsilciler Meclisi Başkanı adayı oldu.

Scalise gizli oylamada, 99 oy alan rakibi Jordan'dan 14 oy daha fazla aldı.

Cumhuriyetçi Partinin resmi adayı olan Scalise'in Temsilciler Meclisi Başkanı olması için ise Demokrat Partinin adayına karşı yarışarak, 433 sandalyeli Kongreden en az 217 oy alması gerekiyor.

Cumhuriyetçi Partinin, Temsilciler Meclisinde 221 sandalyesi bulunuyor.

Demokrat Partinin adayı yine Hakeem Jeffries

Kongrenin Demokrat kanadı, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'i yeniden aday gösterdi.

Jeffries, Temsilciler Meclisi Demokratlarının dün gece kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği toplantıda oy birliğiyle yeniden aday gösterildi.

Ocak ayında yapılan başkanlık seçiminde Jeffries, 15 oylamada Demokrat üyelerin oylarının tamamını almayı başarmıştı.

Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi üyeler içindeki desteğinin azalmasının ardından Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuştu.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.