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ABD'de Mahkeme, Trump'a Konuşma Yasağı Getirdi

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New York Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'a hakkındaki dolandırıcılık davasıyla ilgili ikinci kez 'konuşma yasağı' koydu. Bu kararla birlikte Trump'ın, davaya başkanlık eden mahkeme personeli hakkında kamuya açıklama yapması engelleniyor.

NEW ABD'de mahkeme, eski Başkan Donald Trump'a hakkındaki dolandırıcılık davasıyla ilgili tekrar "konuşma yasağı" getirdi.

New York Temyiz Mahkemesi, Trump'a şirketlerinin mal varlığını yüksek göstermekle suçlandığı davayla ilgili ikinci kez "konuşma yasağı" koydu.

Böylelikle, daha önce de getirilen ancak itirazı üzerine askıya alınan "konuşma yasağı" Trump'ın, davaya başkanlık eden Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron'un personeli hakkında kamuya açıklama yapmasını engelleniyor.

Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde 2 Ekim'den bu yana devam eden emlak dolandırıcılığı ile ilgili hukuki davada Yargıç Arthur Engoron, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine Trump'a, mahkeme personeli hakkında konuşma yasağı getirmişti.

Trump, 3 Ekim'de kendisine getirilen "konuşma yasağına" uymaması nedeniyle Engoron tarafından 15 bin dolar para cezasına çarptırılmış, avukatları, Trump hakkındaki söz konusu kararının acil durdurulması için New York'taki temyiz mahkemesine başvurmuştu.

New York eyaletindeki orta dereceli temyiz mahkemesi Yargıcı David Friedman, 17 Kasım'da Trump hakkındaki konuşma yasağı kararını askıya almıştı.

Kaynak: AA / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump New York Mahkeme Dolandırıcılık Hukuk Politika Haberler

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