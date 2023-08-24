ABD'de Kovid-19 Salgınıyla Bağlantılı Dolandırıcılık İddianamesi Hazırlandı

ABD'de tutarı 836 milyon doları aşan 'Kovid-19 salgınıyla bağlantılı dolandırıcılık' suçlamasıyla 371 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Adalet Bakanlığı, dolandırıcılıkla mücadele amacıyla kurulan iki yeni birimin Kovid-19 salgınıyla ilgili yolsuzluklara odaklanacağını duyurdu.

ABD'de tutarı 836 milyon doları aşan "Kovid-19 salgınıyla bağlantılı dolandırıcılık" suçlamasıyla 371 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla mücadele amacıyla iki yeni birim kurulduğu, bu birimlerin Kovid-19 salgınıyla ilgili yolsuzluklara odaklanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla bağlantılı dolandırıcılık" suçlamasıyla 371 kişi hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.

119 sanığın suçunu kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, bazılarının hüküm giydiği kaydedildi.

Açıklamada, sanıkların mahkeme kararıyla 57 milyon dolardan fazla parayı sahiplerine iade ettikleri, soruşturmalarla ilgili 117 ayrı davanın görüldüğü belirtildi.

Adalet Bakanı Merrick Garland, Bakanlığın şu ana kadar Kovid-19 yardım fonundan çalınan 1,4 milyar dolardan fazla paraya el koyduğunu ve ülke genelinde 3 binden fazla kişiye suç isnat ettiğini açıkladı.

Hazırlanan iddianamenin açık bir mesaj gönderdiğine dikkati çeken Garland, "Kovid-19 sona ermiş olabilir ancak Adalet Bakanlığı, salgınla ilişkili yapılan dolandırıcılıkları soruşturmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD'de salgın döneminde Kovid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla paranın çalındığı, 123 milyar dolardan fazla paranın da israf edildiği bildirilmişti.