ABD'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

New York ve New Jersey eyaletlerinde binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Brooklyn'de düzenlenen eylemde, Gazze'deki insani duruma dikkat çekildi ve İsrail'in saldırılarına son verilmesi çağrısı yapıldı. Aynı anda New Jersey'de de Filistin ve İsrail destekçisi gruplar eylem gerçekleştirdi.

New York'un Brooklyn kentinde "Gazze İçin Brooklyn Tufanı" mottosuyla düzenlenen protestoda binlerce gösterici Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

New York ve çevre eyaletlerde faaliyet gösteren 20 farklı sivil toplum örgütünün ortak düzenlediği eylemde, Brooklyn Müzesi'nin önünde toplanan kalabalık, Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan adasına kadar yürüdü.

Gazze'de "acil ateşkes" talebiyle slogan atan göstericiler sık sık, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu aleyhine tezahürat yaptı.

X Platformunda eylemin duyurusu için paylaşılan afişte, "Onlar susturmaya çalıştıkça sesimizi daha da yükselteceğiz." ifadesine yer verildi.

Brooklyn kentinde yaşayan Yahudi asıllı Amerikalılardan bazıları ise sosyal medyadaki paylaşımlarında, Yahudi tatili olan Şabat (Cumartesi) günü böyle bir eyleme izin veren New York Polis Teşkilatına (NYPD) tepkisini ortaya koydu.

New Jersey'de iki karşıt grup aynı anda eylem gerçekleştirdi

New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesinin önündeki alanda aynı anda eylem gerçekleştirdi.

Daha kalabalık olan Filistin destekçisi grupta yer alan ve konuşma yapan bazı Yahudi asıllı Amerikalılar, İsrail'deki Yahudi akrabalarının güven içinde yaşaması için Filistinlilerin de özgürce yaşama hakkına kavuşması gerektiği inancını paylaştı.

Filistinli grubun konuşmalarını sabote etmeye çalışan İsrail destekçisi grup ise zaman zaman Tevrat'tan bölümler ve marşlar okumayı tercih etti.

Gazze'deki sivillerin 7 Ekim'den bu tarafa içinde bulunduğu insani duruma dikkati çekerek acil ateşkes çağrısı yapan Filistin destekçileri, konuşmalarında İsrail'e verilen ABD yardımlarının sonlandırılması çağrısına bulundu.