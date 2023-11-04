ABD'de İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen gemiye engellemeye çalışanlar gözaltına alındı

ABD'nin Califnornia eyaletinde onlarca kişi, İsrail'e silah taşıdığını iddia ettiği bir askeri gemiyi engellemeye çalıştı. Üç kişi gözaltına alınırken, gemi yaklaşık 9 saatlik bir gecikmenin ardından limandan ayrıldı.

ABD'de onlarca kişi İsrail'e silah taşıdığını iddia ettiği bir geminin hareket etmesini engellemeye çalıştı. Üç kişi gözaltına alınırken, gemi yaklaşık 9 saatlik bir gecikmenin ardından limandan ayrıldı.

İsrail, 29 gündür Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin hastane, okul, ambulans konvoyu hedef alırken bir yandan da ABD'nin askeri desteği sürüyor. ABD'nin Califnornia eyaletinde onlarca kişi, ABD'nin İsrail'e silah taşıdığını iddia ettiği bir askeri bir gemiyi engellemeye çalıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren geminin yanaşacağı California eyaletindeki Oakland Limanı'na gelen onlarca kişi silah taşıdığı öne sürülen askeri geminin önünde toplandı. İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, geminin hareket etmesini engellemeye çalıştı. Gemiye tırmanmaya çalışan göstericiler gemi personeli tarafından engellendi.

Gösteri nedeniyle 3 kişi gözaltına alınırken, gemi yaklaşık 9 saatlik bir gecikmenin ardından limandan ayrıldı. - CALİFORNİA