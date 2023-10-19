ABD'de İsrail'e destek ve eleştiri arasında gerilim

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e olan desteği ve İsrail politikalarını eleştirenler arasında gerilim yaşanıyor. ABD Kongre binasını işgal eden protestocular ateşkes talebinde bulundu. ABD'deki üniversitelerde de gerilim yaşanıyor.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalarda ABD Başkanı Joe Biden, İsrail yönetimine olan desteğini açık bir şekilde gösterirken ABD kamuoyunda İsrail devletinin politikalarına karşı sesler de çıkıyor. Ancak İsrail’i eleştirenlere karşı güçlü bir tepki de gösteriliyor.

ABD Kongre binasını, İsrail ve Filistin çatışmalarında ateşkes ilan edilmesini talep eden en az yüz kadar protestocu işgal etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in ateşkes ilan etmesi için baskı yapması talebiyle protesto düzenleyen göstericiler siyah tişört giyerek, “Yahudiler şimdi ateşkes istiyor” sloganı attı.

Kongre’de görevli polisler binada eylem yapmanın yasak olduğunu vurgulayarak Çarşamba günü düzenlenen eylemde bazı kişilerin gözaltına alındığını aktardı.

Protesto, anti-siyonist bir Yahudi topluluk olan “Barış için Yahudi Sesi” (Jewish Voice for Peace) tarafından organize edildi.

Kongre binasında oturma eylemi düzenlenmeden önce binanın dışında toplanan kalabalık, Biden yönetimine ateşkes için baskı kurması yönünde çağrıda bulundu.

AFP haber ajansına konuşan 32 yaşındaki Hannah Lawrence, “İsrail üzerinde baskı kurma yetkisine sahip tek kişi şu an için Biden; Biden’ın bu yetkisini masum insanların hayatını kurtarmak yönünde kullanması gerek” dedi.

71 yaşındaki haham Linda Holtzman ise, “Gazze’de olanlara, Gazze’deki yıkıma bakın. Eğer kendinizle barışık bir şekilde yaşamak istiyorsanız soykırıma karşı durmanız gerekir. Hemen şimdi ateşkes talep ediyorum” dedi.

Gerilim ABD’deki üniversitelere de sıçradı

Diğer yandan İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar, ABD’deki üniversitelerde de gerilimlerin yaşanmasına neden oluyor.

Geçen hafta Columbia Üniversitesi’nde İsrail ve Filistin yanlısı yüzlerce öğrenci düzenlenen bir protestoda karşı karşıya geldi.

Üniversite yetkilileri New York’taki kampüse erişimi engellemek zorunda kaldı.

Harvard Üniversitesi’nde ise 7 Ekim’de Hamas’ın düzenlediği saldırının ardından İsrail’i suçlayan bir mektup yazan öğrenciler büyük bir tepki gördü.

Şiddetten İsrail’i sorumlu tutan öğrencilerin isimleri kamuya açık yerlerde ilan edildi, öğrenciler ve aileleri tehdit edildi, okuldan diğer öğrenciler ve okul yönetimi tepki gösterdi, Wall Street’teki şirketlerin öğrencilere bir daha iş vermemek için isimlerini kaydettiği aktarıldı.

New York’taki bir öğrenci birliğinden bir kişinin, çatışmalarda kaybedilen hayatlardan ötürü İsrail’i sorumlu tutan bir mektup kaleme alması yüzünden bir hukuk şirketindeki iş fırsatını kaybettiği ve öğrenci birliği görevinden atılacağı ifade edildi.

New York Times’ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı’nın siyasi ve askeri ilişkiler bürosunda 11 yıldır çalışan Josh Paul ise ABD’nin İsral’e silah göndermeye devam etmesi dolayısıyla istifasını sundu.

Paul, istifa mektubunda Biden yönetiminin “tek bir tarafa körü körüne destek vermesini” eleştirdi.