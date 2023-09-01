ABD'de İşçi Bayramı Partileri İçin Polis Dronları Gözetimde

ABD'nin New York kentinde polis, işçi bayramının kutlanacağı bu hafta sonu düzenlenecek geniş katılımlı partileri insansız hava araçları ile izleyeceğini duyurdu. New York Polis Departmanı (NYPD) Başkan Yardımcısı Kaz Daughtry, polisin kalabalık partileri havadan dron ile gözetlemeyi planladığını belirtti.

NEW ABD'nin New York kentinde polis, işçi bayramının kutlanacağı bu hafta sonu düzenlenecek geniş katılımlı partileri insansız hava araçları ile izleyeceğini duyurdu.

New York Polis Departmanı (NYPD) Başkan Yardımcısı Kaz Daughtry, basın toplantısında, polisin, şikayet gelmesi üzerine özel toplantılar dahil kalabalık partileri havadan dron ile gözetlemeyi planladığını belirtti.

Daughtry, "Arayan kişi büyük bir kalabalığın, arka bahçede büyük bir partinin olduğunu söylerse, elimizdeki imkanları havaya kaldırıp partiyi kontrol etmek için kullanacağız." ifadesini kullandı.

NYPD'nin açıklaması sivil özgürlük savunucularının tepkisini çekerken, New York Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) gizlilik ve teknoloji stratejisti Daniel Schwarz, bu planın yasalara göre sıkıntılı olduğuna dikkati çekti ve "Dronları bu şekilde kullanmak bilim kurgudan ilham alan senaryolar." dedi.

Gözetim Teknolojisi Denetim Projesi Genel Müdürü Albert Fox Cahn da yetkililerin dron kullanımı konusunda kamuoyuna daha şeffaf olması gerektiğine işaret ederek, "Açıkçası, arka bahçemizde kebap yaparken dron uçurulması New Yorklular için aşırı bir adımdır." ifadesini kullandı.

Amerika Sivil Özgürlük Birliği (ACLU) kayıtlarına göre ülke genelinde yaklaşık 1400 polis departmanı belirlenmiş kurallar çerçevesinde aktif şekilde dron teknolojisi kullanıyor.

New York şehri tarafından sağlanan veriler de NYPD'nin insansız hava araçlarını kamu güvenliği veya acil durum amacıyla geçen yıl sadece 4 defa havaya kaldırdığını, bu yıl ise şu ana kadar 124 kez kullandığını gösteriyor.

ABD'de her yıl eylülün ilk pazartesi işçi bayramı olarak kutlanıyor.