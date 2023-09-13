ABD'de İklim Aktivistleri Black Rock Merkezi Önünde Gösteri Düzenledi
ABD'nin New York kentinde iklim aktivistleri, Black Rock şirketinin merkezi önünde fosil yakıt karşıtı gösteri düzenledi. Polis, göstericilerin yolu kapatarak trafiği engellemesi üzerine müdahalede bulundu ve 6 kişiyi gözaltına aldı. Aktivistler, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Haftası öncesinde düzenlenecek protesto gösterileri için New York'a geldi.
NEW ABD'nin New York kentinde iklim aktivistleri, önde gelen fosil yakıt şirketlerinden Black Rock'ın merkezi önünde gösteri düzenledi.
Şirketin merkezinin bulunduğu Manhattan'daki Hudson Yards binası önünde toplanan göstericiler, ellerinde pankartlarla fosil yakıt karşıtı sloganlar attı.
Yaklaşık 50 göstericinin yolu kapatarak trafiği engellemesi üzerine müdahalede bulunan polis 6 kişiyi gözaltına aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul açılışı öncesi başlayacak İklim Zirvesi Haftası nedeniyle, ülke genelinden yüzlerce aktivistin "Fosil yakıta son" sloganıyla düzenlenecek protesto gösterileri için New York'a geldiği belirtiliyor.
Fosil yakıt şirketlerini hedef alan aktivistlerin, özellikle 18 Eylül'de "kitlesel sivil itaatsizlik" adı altında geniş çaplı protesto gösterileri yapacağı kaydediliyor.