ABD'de Filistinli öğrencilere yönelik saldırı nefret suçu olarak soruşturulmalı

ABD'nin Vermont eyaletinde üç Filistinli öğrencinin vurulması üzerine aileleri, polise olayın nefret suçu olarak soruşturulması çağrısında bulundu. Saldırının nedeni araştırılırken, öğrencilerin Filistin davasının sembolü olan kefiye taktıkları ve Arapça konuştukları bildirildi. Zanlı hala aranıyor.

ABD’nin Vermont eyaletinde vurulan üç Filistinli öğrencinin aileleri polise olayın nefret suçu olarak soruşturulması çağrısında bulundu.

Burlington kenti polisi, Hişam Awartani, Tahsin Ahmed ve Kinnan Abdalhamid’in Cumartesi günü Vermont Üniversitesi kampüsü yakınlarında bir silahlı saldırgan tarafından vurulduğunu açıkladı.

Polis saldırının nedenini araştırırken, olay sırasında öğrencilerin Filistin davasının sembolü haline gelen kefiye taktıklarını ve aralarında Arapça konuştuklarını bildirdi.

Polis hala zanlıyı arıyor.

Burlington Emniyet Müdürü Jon Mura, iki öğrencinin durumlarının iyi olduğunu, birinin ise durumun çok daha ağır olduğunu açıklaı.

Ailelerine göre üç öğrenci de, daha önce Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir Hristiyan mezhebi olan Quakerlar’ın yönetimindeki Ramallah Dostlar Okulu’na gidiyordu.

Haverford Koleji Abdalhamid’in öğrencisi olduğunu açıkladı. Awartani’nin Brown Üniversitesi, Ahmed’in de Connecticut’taki Trinity Kolejine gittikleri bildirildi.

Kurbanlardan birinin amcası Rich Price, üçü de 20’lı yaşlarında olan öğrencilerin sekiz yaşındaki bir çocuğun doğum günü partisine gittiklerini belirtti.

Price “Ailemizin yaşadığı mahallede olabileceğini düşünebileceğimiz son şey, sokakta yürürken bunun başlarına gelmiş olması. Evden çıkmalarının üzerinden beş dakika geçmeden evimizin yanından polis arabalarının geçtiğini gördük ve bir şeyler oluyor diye düşündük” dedi.

Reuters Haber ajansı, öğrencilerinin ailelerini Filisin yanlısı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş aracılığıyla yayımladıkları açıklamayı duyurdu.

Açıklamada “Tüm kolluk güçlerine kapsamlı bir soruşturma yapmaları ve olayı bir nefret suçu olarak ele almaları çağrısında bulunuyoruz. Saldırgan adalet önüne çıkartılana dek rahat etmeyeceğiz” denildi.

Amerikan-İslami İslami ilişkiler konseyi, gözaltıyla sonuçlanacak bilgi verenlere 10 bin dolar ödül vaat etti.

Vermont Senatörü ve Demokrat Partili eski başkan adayı Bernie Sanders, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Filistin’in İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot da, sosyal medyada saldırı kurbanı üçlünün fotoğrafını paylaşıp “Filistinlilere yönelik nefret suçları durmalı” dedi.